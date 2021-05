Scoppia un incendio, casetta di legno in fiamme: intervengono i pompieri

Mercoledì pomeriggio, intorno alle 17.30, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo - con al seguito l'autobotte proveniente dal Comando provinciale di Ravenna - è intervenuta in via Paganini a Lugo allertata da un passante che vedeva del fumo nei pressi di un'abitazione.

Sono bastati pochi minuti ai pompieri per domare le fiamme, anche grazie alla vicinanza della sede del nuovo distaccamento in via Bedazzo. Nell'incendio è stata completamente danneggiata una casetta in legno contenente varie biciclette e altro materiale. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.