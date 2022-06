Scoppia un incendio in casa, 31enne gravemente ustionato portato in ospedale in elicottero

Grande paura per i residenti di via Zama a Faenza, dove poco prima delle 17.30 di mercoledì si è sviluppato un incendio all'interno dell'abitazione al civico 23. Alcuni faentini hanno notato una colonna di fumo alzarsi dal gruppo di abitazioni. Le fiamme si sono sprigionate per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco, sta di fatto che all'interno della casa si trovava un ragazzo di 31 anni che non si è accorto di quanto stesse succedendo.

L'uomo è rimasto ustionato gravemente nell'incendio ed è stato trasportato con l'elicottero del 118, intervenuto anche con tre ambulanze, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. I Vigili del fuoco di Lugo sono giunti sul posto con partenza, botte e autopompa insieme a una squadra da Forlì e, dopo aver spento le fiamme, hanno iniziato i lavori di bonifica nell'abitazione, che ha riportato danni importanti. Sul posto anche la Polizia di Stato.