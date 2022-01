Casa in fiamme nella notte: famiglia con tre bambini si salva saltando dalla finestra

Tragedia evitata nella notte tra domenica e lunedì a Faenza. Intorno alle 3.30 è scoppiato un incendio in una casa di via di Sopra. Ad accorgersene sono stati gli inquilini, una famiglia composta da madre, padre e tre figli piccoli, che hanno notato il fumo che stava invadendo l'abitazione. I 5 per mettersi in salvo sono scesi dalla finestra del balcone posto al primo piano e hanno dato l'allarme.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Faenza con una squadra e un'ambulanza del 118, che a livello precauzionale ha trasportato l'intera famiglia all'ospedale faentino per i controlli del caso. I pompieri, una volta entrati nell'abitazione completamente invasa dal fumo, si sono accorti che l'innesco era partito dal piano terra, probabilmente per via di un cortocircuito, anche se la dinamica esatta è ancora da chiarire.

I Vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 7 per spegnere le fiamme, bonificare la casa e metterla in sicurezza, raggiunti anche da una botte da Ravenna e dal camion di supporto. Sul posto anche la Polizia di Stato di Faenza.