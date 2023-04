Scoppia un incendio all'interno dell'abitazione: intervengono i pompieri

Attimi paura nel primo pomeriggio di oggi sulla provinciale Molinaccio a Russi. Poco dopo le 14 è scoppiato un incendio all'interno di un'abitazione, in cui risiede una famiglia extracomunitaria. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Russi con squadra e botte, che hanno lavorato fino allo spegnimento delle fiamme.

I Carabinieri di Russi sono intervenuti a supporto chiudendo un breve tratto della strada per permettere ai pompieri di lavorare in sicurezza. I tecnici dei Vigili del fuoco stanno lavorando per risalire alla causa dell'incendio.