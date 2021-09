Scoppia un incendio in un appartamento in centro storico: inquilini in strada nella notte

/ Via Pier Traversari, 73

Momenti di apprensione in pieno centro storico nella notte tra lunedì e martedì. Poco prima delle tre è scoppiato un incendio in un appartamento di via Pier Traversari al civico 73, a pochi passi dalla Basilica di San Vitale. Ad accorgersi di quanto stava succedendo, grazie al fumo che aveva invaso l'abitazione, sono stati i residenti che hanno subito dato l'allarme svegliando tutti gli inquilini della palazzina.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con squadra, autobotte e camion afa, che sono riusciti a evitare l'espandersi dele fiamme circoscrivendole all'appartamento dal quale erano partite, che ha riportato danni ingenti. Sono state evacuate una decina di persone, scese in strada nella notte. A livello precauzionale sul posto si è portata anche un'ambulanza del 118, insieme ai Carabinieri. I tecnici dei Vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell'incendio.