Distilleria in fiamme, il direttore: "Sarà un'impresa risalire, ma ce la metteremo tutta"

Sono momenti di grande apprensione quelli che sta vivendo tutto il Faentino. Dopo la terribile alluvione dei giorni scorsi, lunedì mattina è scoppiato un devastante incendio nella distilleria dell'azienda Caviro di Faenza. Un rogo di proporzioni enormi che avrebbe coinvolto, stando alle prime informazioni, 15 silos da 200 metri cubi di alcol. Per salvaguardare l'incolumità di tutti e consentire un migliore intervento da parte dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con dieci squadre, è stata fatta evacuare tutta la zona nel raggio di un chilometro. La notizia che solleva i cuori è però che nell'incendio non sarebbero coinvolte persone.

A confermare questo importante dato è il direttore generale dell'azienda romagnola Fabio Baldazzi. "Quello che conta di più adesso è che non ci sono vittime, né feriti gravi - afferma il direttore - il piano di evacuazione ha funzionato alla perfezione". Baldazzi però non riesce a trattenere la rabbia per alcune notizie, poi rivelatesi non veritiere, che sarebbero circolate nei primi attimi dopo lo scoppio dell'incendio. "Quello che più mi ha fatto male sono state le false notizie che parlavano di decine di morti".

Il direttore precisa poi che il terribile rogo sarebbe divampato proprio dal reparto dell'alcol, area in cui erano in corso alcune lavorazioni dove erano coinvolte ditte esterne. Anche però tra i dipendenti esterni all'azienda, comunque, non risulterebbero feriti. Le cause che hanno portato all'incendio saranno poi da accertare. Ciò che è avvenuto nell'azienda è stato terribile. "Il calore era percepibile anche a 500 metri di distanza - spiega Baldazzi - Siamo grati dell'impegno e della volontà di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell'ordine, che già hanno fatto tanto in questi giorni". Un pensiero poi non può che andare al "frutto dell'attività di tante persone - sottolinea con rammarico il direttore - Sarà un'impresa risalire, dovremo mettercela tutta per rifarci".

