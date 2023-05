Incendio Caviro, Vigili del Fuoco circoscrivono le fiamme: i residenti della zona evacuata tornano a casa

Ancora brucia l'incendio che lunedì mattina, intorno alle 11.50, è scoppiato all'interno della distilleria della Caviro di Faenza. Non si ferma però la battaglia contro le fiamme dei Vigili del Fuoco, impegnati sul posto con circa 50 uomini e 15 mezzi provenienti anche da fuori provincia. Un intervento grazie al quale, a partire dal pomeriggio, il rogo è stato circoscritto, anche se non domato. L'attuale situazione, come rende noto la Prefettura, permette comunque ai residenti evacuati dalla "zona rossa" di tornare a casa dalle 20 di lunedì sera. Solo le aziende che si trovano nel quadrilatero individuato dalle vie Morgagni, Dal Prato, Convertite e via Piero della Francesca, potranno riprendere le loro attività dalle 8 di domani, martedì 9 maggio. Il Comando dei vigili del fuoco ha fatto inoltre sapere che i tecnici di Arpae dalle ore 13 di oggi, lunedì 8 maggio, sono al lavoro per eseguire campionature della qualità dell'aria. Le prime analisi e i primi risultati escludono la presenza di sostanze tossiche e nocive. I monitoraggi della qualità dell'aria continueranno durante la notte e nella giornata di domani.

