Scoppia l'incendio vicino a un cantiere: vigili del fuoco intervengono sulla E45

Ancora fuoco nella zona di Ravenna dopo il rogo che si è sviluppato domenica nella Pineta Ramazzotti a Lido di Dante. Lunedì divampano le fiamme dalle sterpaglie nei campi che affiancano la E45, proprio all'altezza di un cantiere. I Vigili del Fuoco di Ravenna accorrono sul posto con 2 squadre e un'autobotte. A causa dell'incendio sviluppatosi lungo la scarpata, la strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ravenna, al km 244,400. Verso le 14 la strada è stata poi riaperta al traffico.

La chiusura si era resa necessaria per consentire l'intervento dei pompieri e per la gestione della viabilità in piena sicurezza. Il traffico, nel frattempo, era stato deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana/Mirabilandia (km 243,500). Sul posto sono presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.