Fiamme sul tetto del condominio: intervengono i Vigili del fuoco

Momenti di tensione, fortunatamente senza gravi conseguenze, poco dopo le 14.30 all'incrocio tra via Bozzi e via Comandini a Ravenna, dove è scoppiato un incendio sul tetto di un condominio al civico 67. In quel momento sul tetto della palazzina stavano lavorando alcuni operai, che stavano posizionando una guaina.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con autoscala e autobotte dalla vicina caserma, che in breve tempo hanno spento il rogo. A livello precauzionale è arrivata anche un'ambulanza del 118. Sul posto anche le volanti della Polizia di Stato e, per gestire il traffico, la Polizia locale di Ravenna.