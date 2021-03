Fuma una sigaretta e si addormenta: appartamento in fiamme, evacuato un condominio

Una sigaretta costata molto cara. Attimi di paura mercoledì pomeriggio, intorno alle 15, al civico 14 di via Augusta Rasponi a Ravenna. Alcuni residenti di un condominio hanno iniziato a sentire un forte odore di bruciato e hanno immediatamente chiamato i Vigili del fuoco, giunti in breve sul posto con partenza, scala e autobotte, insieme a un'ambulanza del 118 e a due volanti della Polizia.

Il fumo proveniva dall'appartamento di un uomo di circa 65 anni. Quando i pompieri hanno aperto la porta, hanno trovato l'abitazione invasa dal fumo e l'uomo in piedi in stato confusionale. Lo stesso ha spiegato di essersi addormentato sul letto fumando una sigaretta, tanto che a prendere fuoco era stato proprio il materasso.

Tutti gli appartamenti del condominio sono stati evacuati, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e iniziato le operazioni di bonifica. L'abitante dell'appartamento in fiamme, invece, è stato portato in ospedale per le cure del caso.

