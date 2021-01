Palazzina in fiamme nella notte: famiglie evacuate, anziana in ospedale

Attimi di paura nella notte tra lunedì e martedì a Ravenna, a pochi passi dallo stadio Benelli. Intorno alle 23.30, in via dello Stelvio, è scoppiato un incendio all'interno di un condominio, al civico 12. Ad accorgersene è stato un condomino che abita all'ultimo piano della palazzina, sentendo puzza e notando che la tromba delle scale era stata invasa dal fumo. Dall'abitazione in questione, poi, provenivano le urla dell'inquilino, un ultraottantenne che abita con la moglie.

L'uomo ha subito chiamato i Vigili del fuoco e ha svegliato gli altri condomini, cinque dei quali sono usciti immediatamente dal palazzo. All'interno sono rimasti intrappolati, invece, la coppia di anziani e una donna insieme al figlio di 7 anni e al cagnolino. Sul posto si sono precipitati i pompieri di Ravenna, che hanno iniziato lo spegnimento delle fiamme, e i soccorsi del 118 con tre ambulanze e auto medica.

I Vigili del fuoco hanno subito soccorso i due anziani, con la donna trovata incosciente e portata in gravi condizioni all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Il marito è stato portato allo stesso nosocomio, ma con codice di media gravità. La mamma e il bambino, che avevano trovato rifugio sul balcone insieme al cagnolino, sono stati portati fuori dagli stessi pompieri dopo circa un'ora, quando sono riusciti a spegnere le fiamme sulle scale, e poi portati in ospedale con codice di bassa gravità. Sul posto per i rilievi di legge anche i Carabinieri di Ravenna.