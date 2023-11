Scoppia l'incendio nella cucina di casa: una donna portata in ospedale

Momenti di apprensione per una signora, soccorsa da Vigili del Fuoco e personale del 118 in seguito a un incendio divampato all'interno di un appartamento. Tutto è avvenuto mercoledì intorno alle 14 in via Ragazzini a Faenza. Il rogo, che pare sia divampato dal piano cottura della cucina, è stato rapidamente spento dai pompieri. Purtroppo, nel tentativo di spegnere le fiamme, la donna presente all'interno dell'appartamento ha respirato il fumo causato dall'incendio. Sul posto è quindi intervenuto anche il 118 che ha portato la donna in ospedale per le cure del caso. Dopo circa due ore si è concluso anche l'intervento dei pompieri, con il fuoco che ha causato gravi danni alla cucina.