Incendio al depuratore di via Trieste, fiamme domate dai pompieri: attività ridotte del 30%

Nella giornata di mercoledì si è sviluppato un incendio, già domato dai Vigili del Fuoco, che ha interessato il depuratore Hera in via Trieste 356, che raccoglie e depura le acque di scarico di Marina di Ravenna. Nel rogo sono stati danneggiati i pannelli di controllo e le soffianti che alimentano l'impianto di ossidazione depurazione, per cui le attività di depurazione sono ridotte del 30% e l’acqua che esce è solo parzialmente depurata.

Sul posto personale di Arpa e di Hera, che si è impegnata a ripristinare l’impianto nel più breve tempo possibile, provvedendo inoltre a diluire le acque con l'aiuto dei canali consortili di adduzione all'idrovoro San Vitale. Il Comune assicura: "Non sussistono pericoli per la popolazione".

