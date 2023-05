Focolai ancora attivi nella distilleria: danni enormi e temperature oltre i 600 gradi

Continua a bruciare la distilleria e prosegue instancabile il lavoro dei Vigili del Fuoco, impegnati dal mezzogiorno di lunedì nello spegnimento dell'incendio scoppiato all'interno della distilleria Caviro di Faenza. L'allarme generale era partito poco prima di mezzogiorno e subito si è provveduto a far evacuare i dipendenti interni ed esterni dell'azienda. Immediatamente dopo sono arrivati sul posto gli uomini dei Vigili del Fuoco che per tutta la giornata hanno lottato contro le fiamme. Dopo un'intera nottata di lavoro, martedì mattina l'incendio è stato notevolmente ridimensionato, ma rimane in corso con vari focolai da gestire. Dalle prime informazioni sembra che ad andare a fuoco sia stato proprio l'alcol etilico presente nello stabilimento. Durante la nottata, intorno alle 22.30, sarebbe stato udito anche un forte boato, probabilmente a causa del collasso di un serbatoio. Sul posto, a quasi 24 ore dall'inizio dell'emergenza, erano ancora presenti 40-50 pompieri con una quindicina di mezzi per gestire il rogo. È ancora troppo presto per individuare le cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio e ogni ipotesi è prematura.

Le prime fasi dell'emergenza e i danni

Lunedì mattina tutto sarebbe partito da una "forte esplosione - come spiega il direttore generale di Caviro, Fabio Baldazzi - subito è poi scattato l'allarme di messa in sicurezza del sito. Un minuto dopo è partita l'evacuazione dello stabilimento e in meno di due minuti eravamo tutti fuori". In seguito è stato svolto un censimento di dipendenti e operai delle ditte esterne presenti in azienda al momento dell'allarme. Il direttore, che ha passato tutta la notte insieme ai Vigili del Fuoco, racconta anche dell'impossibilità, al momento, di avvicinarsi per constatare al meglio i danni causati dalle fiamme. "Danni di rilevante entità", chiarisce Baldazzi, che avrebbero interessato in particolare il settore stoccaggio dello stabilimento, quello dove erano presenti i 15 silos di alcol etilico avvolti dal fuoco. Una stima completa dei danni si potrà fare solo una volta cessato il pericolo. Quello che appare chiaro è la dimensione dell'incendio che avrebbe raggiunto temperature anche superiori ai 600 gradi.

L'evacuazione e i disagi

Subito dopo l'evacuazione dello stabilimento era stata evacuata tutta la zona nel raggio di un chilometro dal rogo. Sono stati circa 125 i civici interessati dall'evacuazione, in gran parte si trattava di aziende artigianali o industriali, oltre ad alcune abitazioni. Lunedì sera, per questioni di sicurezza si è dovuta inoltre sospendere la fornitura del gas metano nelle abitazioni di via Cimatti 22, 24, 26 e 28. I lavori di ripristino della rete, come rende noto il Comune di Faenza, sarebbero partiti martedì mattina. Al termine verrà immediatamente riattivata la fornitura. Già dalla serata di lunedì, tuttavia, i residenti evacuati dalla "zona rossa" erano potuti tornare a casa. Le aziende che si trovano nel quadrilatero individuato dalle vie Morgagni, Dal Prato, Convertite e via Piero della Francesca, hanno potuto invece riprendere le loro attività nella mattinata di martedì mattina. Tutte le strade della zona, al momento, risultano aperte al traffico.