Incendio al distributore, l'associazione: "Non è colpa degli stranieri se un delinquente si ritrova a piede libero"

Un gesto da condannare fermamente, ma che non deve scadere in critiche indiscriminate verso le persone straniere. E' quando afferma nel suo intervento il presidente dell'associazione di volontariato Il Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga, condannando senza mezzi termini l'incendio al distributore di carburante di piazza Caduti sul Lavoro a Ravenna da parte di un 25enne originario del Mali. A peggiorare il quadro, infatti, è il fatto che il piromane era stato arrestato appena due giorni prima per rapina. "È stato un gesto folle inaccettabile - afferma Tchameni Tchienga - La cosa incomprensibile di questa faccenda è che sia stata commessa da un cittadino già noto alle forze dell'ordine e, di fatto, dalla giustizia".

"Ed è proprio partendo da quest'ultima certezza rispetto allo sgradevole episodio che vorrei rivolgermi ai ravennati chiedendo loro di non fare di tutta l'erba un fascio - prosegue il presidente della Onlus - Non è colpa degli stranieri se un migrante che delinque si ritrova a piede libero. Quando all'estero delinque un cittadino italiano, francese oppure un qualsiasi occidentale, non vengono presi di mira tutti gli stranieri. Ovvero la colpa non è degli italiani, francesi oppure degli occidentali che ci vivono".

"Ravenna non è una giungla, e nemmeno un paradiso. È una cittadina tranquilla la cui sicurezza è garantita dalle numerose persone, donne e uomini delle forze dell'ordine e di sicurezza, che tutelano e difendono con professionalità la vita delle persone e dei beni presenti. Questo gravissimo episodio è un caso isolato commesso da un individuo. Un gesto ovviamente da condannare con la massima durezza, affinché ciò oppure simili episodi non accadano mai più - dichiara Tchameni Tchienga - Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, se non fosse stata la mano di Dio a impedire il propagarsi delle fiamme, chiunque (italiano e straniero, bianco e nero) sarebbe potuto rimanere vittima di questo grave atto".

"Un reato è un reato indipendentemente dalla provenienza del cittadino che lo commette. E chi delinque risponde da solo di fronte ai suoi fatti senza se e senza ma. Solo con questo spirito riusciremo a salvaguardare la convivenza, fondamentale per l'integrazione e la crescita di ogni persona, di un popolo o di un'intera Nazione - conclude il presidente dell'associazione di volontariato - La tendenza a volersi sempre nascondere e a cercare in ogni circostanza di fare dell'erba un fascio è populismo. È evitare le proprie responsabilità rifiutandosi di vedere la realtà. É un fallimento della convivenza che caratterizza l'Uomo".