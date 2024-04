Incendio al distributore, il sindacato dei Carabinieri: "Legislazione troppo garantista"

L'incendio appiccato ieri mattina al distributore di benzina 'Coil' all'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli a Ravenna, continua a far discutere. Oltre all'atto in sè, che poteva avere gravissime conseguenze, a scatenare i commenti è il fatto che il 25enne responsabile del crimine (immortalato anche in un video) era stato arrestato appena due giorni. Il piromane, infatti, domenica era finito in manette con l'accusa di rapina. Sulla questione interviene anche Alfonso Montalbano, segretario nazionale di Usmia Carabinieri (Unione sindacale militari interforze associati): "Grazie al pronto e competente intervento dei Carabinieri, il responsabile è stato prontamente individuato e arrestato, evitando così un disastro".

"Lo stesso individuo era già noto alle Forze dell’Ordine per aver commesso altri reati, inclusa una rapina avvenuta solo pochi giorni fa, arrestato e rilasciato a piede libero - prosegue Montalbano - Mentre i Carabinieri e gli altri agenti continuano a svolgere il loro compito, spesso mettendo a rischio la propria vita per proteggere i cittadini, i criminali continuano a operare con una certa impunità, consapevoli delle lacune della legge".

Il segretario di Usmia Carabinieri, denuncia con fermezza "come una legislazione troppo garantista degli ultimi trent'anni abbia reso la certezza della pena un miraggio. Questa situazione mette a rischio la sicurezza del Paese e delle forze dell'ordine, che si trovano a dover fronteggiare criminali che dovrebbero essere dietro le sbarre". Montalbano, a nome dell'associazione che rappresenta, esprime il proprio plauso ai colleghi, precisando che "noi operatori di polizia il nostro lo facciamo quotidianamente" e sottolinea "l'urgente necessità di un intervento legislativo che garantisca la certezza della pena, a beneficio della sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine stesse".