Scoppia un grosso incendio nel capannone dell'azienda: maxi intervento dei pompieri

Grande apprensione mercoledì sera a Faenza, dove attorno alle 22 è scoppiato un vasto incendio che ha coinvolto un'ala di un capannone dell'azienda Antarex, ditta che si occupa di progettazione e fornitura di attrezzature per la ristorazione, in via Proventa. Ancora da chiarire le dinamiche esatte dell'incendio.

Sul posto, viste le dimensioni importanti del rogo, si sono precipitati i Vigili del fuoco di Faenza, mezzi di supporto provenienti da tutta la provincia e da Imola, con varie squadre, autoscala e botti. I pompieri stanno lavorando per cercare di circoscrivere l'incendio. Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri, oltre a un'ambulanza del 118 a livello precauzionale.

SEGUIRANNO MAGGIORI INFORMAZIONI