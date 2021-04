Incendio divampa nel sottobosco della pineta di Milano Marittima

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire domenica mattina, intorno alle 10.45, per un rogo che si è sviluppato nel sottobosco della pineta di Milano Marittima. Sul posto la squadra di Cervia con 5 unità e il mezzo auto pompa serbatoio, supportata dalla autobotte di Ravenna con altre due unità di personale. L'area interessata dalle fiamme è di circa 250 metri quadri; le squadre hanno lavorato minuziosamente affinché tutta l'area tornasse in sicurezza e sono rientrate alle 12.30 circa. Attualmente non è possibile risalire alle cause dell'incendio.