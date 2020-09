Ancora auto in fiamme in via Levi: si segue la pista dolosa

Ancora auto in fiamme nella notte tra martedì e mercoledì in via Carlo Levi, dove appena venerdì scorso era scoppiato un incendio nel garage di un condominio che aveva bruciato alcuni veicoli. Anche l'orario è lo stesso: intorno alle 00.30 un'utilitaria parcheggiata in strada - poco distante dalla zona dell'ultimo incendio - ha preso fuoco, coinvolgendo poi una Volvo che era parcheggiata al suo fianco. Un incendio molto pericoloso, dato che l'utilitaria era alimentata a gpl, rappresentando quindi un potenziale pericolo per residenti e pompieri.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con squadra e botte, che hanno spento le fiamme. Per i rilievi di legge sono intervenuti anche i Carabinieri di Ravenna, che stanno portando avanti le indagini insieme alla Polizia intervenuta nel primo incendio. Dai primi rilievi, sembrerebbe che possa essersi trattato di un incendio doloso, ma la dinamica esatta è ancora da chiarire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immagine di repertorio