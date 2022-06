Scompare da casa e dà fuoco ai campi d'orzo del birrificio: arrestato

I genitori ne avevano denunciato la scomparsa il 20 giugno, alla fine è stato trovato e arrestato. A finire in manette un uomo di 47 anni residente a Imola che non era rientrato a casa ed è stato identificato il giorno successivo a Solarolo. Il 47enne, secondo gli inquirenti, avrebbe appiccato il fuoco a due appezzamenti di terreno nel territorio di Solarolo coltivati ad orzo, di proprietà di un birrificio, causando danni per 250mila euro. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, erano intervenuti i Carabinieri. Per il rogo, che è subito apparso di natura dolosa, è stato ritenuto responsabile proprio il 47enne scomparso che quindi è finito in carcere.

La notizia su BolognaToday