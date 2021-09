Incendio e fumo in casa, anziana soccorsa dai vicini e portata in ospedale

Le fiamme sono partite dalla cucina e da qui hanno invaso l'appartamento, occupato da una donna sola e con problemi motori. Sono stati i vicini i primi a prestare soccorso all'anziana nell'incendio che si è verificato nella mattina di martedì in via Bagioli, a Ravenna. L'incendio è divampato intorno alle 10,30. Sul posto si sono portate diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui anche l'autoscala, dato che il rogo si è sviluppato al terzo e ultimo piano di una palazzina con 6 appartamenti. L'anziana residente nell'appartamento colpito dalle fiamme è stata trasportata fuori dagli stessi vicini ed è incolume, ma è stata portata comunque dal 118 all'ospedale di Ravenna per accertamenti e per lo spavento provocato dall'incidente. Tutte l'edificio è stato evacuato in via precauzionale, in quanto invaso dal fumo. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per individuare la causa esatta dell'incendio. I danni sono limitati alla casa attinta dalle fiamme.