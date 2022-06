Fiamme nell'ex Cinema Astoria: i pompieri spengono l'incendio, matrice dolosa

Questa volta le temperature torride non c'entrano. Giovedì sera un incendio è scoppiato all'interno dell'ex cinema Astoria di via Trieste. Alcuni passanti, poco dopo le 21.30, hanno notato delle fiamme all'interno dei locali della struttura, lanciando l'allarme. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con partenza e botte. Una volta dentro, i pompieri hanno trovato alcuni rotoli di carta che bruciavano e hanno spento velocemente le fiamme, controllando bene tutta la zona.

Sul posto si sono portati i Carabinieri di Ravenna per dare il via alle indagini, che hanno raccolto i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Vista la dinamica, pare accertato che l'incendio sia di origine dolosa. Resta da chiarire se si sia trattato di una "ragazzata" che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori o di qualcosa di più grave. Da anni si susseguono le aste per tentare di vendere l'ex cinema ravennate, finora sempre andate deserte.