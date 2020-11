Il calore del ferro da stiro causa un incendio in un'abitazione

Incendio nel tardo pomeriggio di martedì in un'abitazione di Alfonsine. Intorno alle 17 è arrivata una chiamata al numero unico d'emergenza 112 che segnalava come, in una casa di via Bertone, fosse scoppiato un principio d'incendio. Le fiamme sono state causate da un ferro da stiro lasciato vicino a degli abiti stirati, col calore che ha fatto prendere fuoco agli indumenti.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con la squadra di Lugo e, per precauzione, la scala da Ravenna. La stanza era stata invasa dal fumo e nell'abitazione erano presenti, oltre alla donna che stava stirando, il suo compagno, la figlia e la madre di 99 anni. Immediatamente tutti gli inquilini sono stati fatti uscire e sono stati soccorsi dal personale del 118, dal momento che tutti avevano respirato un po' di fumo, ma nessuno ha richiesto il trasporto in ospedale. Il veloce intervento dei pompieri ha permesso di contenere le fiamme. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Ravenna, stazione di Mezzano.