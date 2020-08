Incendio di un furgone nei pressi del supermercato: mezzo completamente distrutto dalle fiamme

Un furgone è andato completamente a fuoco in via Argirocastro a Ravenna, nel parcheggio del Famila sabato pomeriggio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per spegnere le fiamme, il mezzo ha preso fuoco. Le fiamme lo hanno avvolto in pochi minuti, distruggendolo. I pompieri, sul posto con due mezzi, lo hanno spento in poche decine di minuti. Al momento ignote le cause del rogo.

FOTO DI UN LETTORE