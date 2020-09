Scoppia un incendio nella notte: evacuati i residenti di tre condomini

Caos nella notte tra giovedì e venerdì a Ravenna in via Carlo Levi dove, al civico 31, intorno alle 00.30 alcuni residenti hanno notato che da un garage si sentiva il rumore di alcune esplosioni e usciva del fumo. Subito i condomini hanno dato l'allarme ai Vigili del fuoco, arrivati sul posto da Ravenna con squadra, botte, camion con bombole di supporto e scala a livello precauzionale, con in supporto anche i colleghi di Cervia con squadre e botte. I pompieri hanno trovato il garage invaso dal fumo e dalle fiamme, così hanno deciso di evacuare tutta la palazzina e le due limitrofe, all'interno delle quali erano parcheggiate alcune auto alimentate a gpl, per scongiurare il pericolo di un'eventuale esplosione.

I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere l'incendio - che ha bruciato completamente due auto e ne ha danneggiate altre, oltre ad aver creato danni a materiale vario - e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche diverse pattuglie della Polizia di Stato, la Polizia locale e i Carabinieri di Ravenna, oltre a un'ambulanza del 118 a livello precauzionale. Verso le 4 i residenti sono stati fatti rientrare.