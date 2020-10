Alte colonne di fumo nero in cielo: scoppia un incendio in un'abitazione

Alte colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza giovedì pomeriggio hanno attirato l'attenzione di diverse persone, che hanno subito allertato i Vigili del fuoco. Attorno alle 14, a Lido di Dante, è infatti scoppiato un incendio in via Conte Ugolino, all'altezza del civico 27. A prendere fuoco è stato un gazebo e le fiamme hanno poi intaccato un secondo gazebo vicino e un'abitazione.

Sul posto si sono precipitati i pompieri con squadra, camion di supporto, botte e scala, che in poche ore hanno domato le fiamme. A livello precauzionale è giunta sul posto anche un'ambulanza del 118, poichè alcuni residenti avevano respirato un po' di fumo. Tutti hanno poi rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Ravenna, sono in corso le indagini da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco per capire le cause dell'incendio.