Non c'è pace per Ravenna: gru si incendia mentre carica una nave al porto

Ancora alle prese con l'emergenza allagamenti, Ravenna si ritrova a dover fare i conti anche con il fuoco. Dopo l'incendio scoppiato questa mattina all'interno del terminal della Docks Cereali di via Classicana, in serata un secondo rogo ha coinvolto una gru che stava operando su una nave alla Ifa, impresa portuale di via Baiona, di fianco alla Marcegaglia. La nave in questione è la 'Star Fighter' battente bandiera delle Isole Marshall ed era arrivata a Ravenna il 12 maggio scorso.

Ancora da chiarire le cause dell'incendio, il cui fumo si è alzato in aria altissimo. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con partenza e botte, le squadre stanno cercando di spegnere le fiamme per poi mettere in sicurezza la zona.