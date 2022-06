Notte "di fuoco": scoppia un incendio in hotel, turisti tirati giù dal letto

Grande spavento per i turisti di un hotel di Pinarella di Cervia, dove nella notte tra lunedì e martedì è scoppiato un incendio. Poco prima delle 3 diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ravenna sono intervenute nella struttura alberghiera con autobotte, autoscala e furgone con dispositivi di protezione delle vie respiratorie e bombole di aria compressa di scorta, insieme ai pompieri del distaccamento di Cervia con autopompa serbatoio e modulo boschivo.

I pompieri hanno iniziato a domare le fiamme, che sembrerebbero essere partite da un locale sotterraneo. Il tempestivo intervento dei Vigli del fuoco ha fatto sì che l'incendio che non si propagasse alla restante struttura sovrastante. Non risultano feriti, ma solo tanto spavento per i presenti tirati giù dal letto in piena notte.