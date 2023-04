Improvviso incendio in un cantiere edile: le fiamme 'divorano' anche due mezzi parcheggiati

Fiamme nel primo pomeriggio di giovedì a Lido Adriano. Erano da poco passate le 13.15 quando, in via Rossini al civico 7, durante dei lavori edili ha preso improvvisamente fuoco del materiale che era accatastato a terra per essere utilizzato durante le opere di ristrutturazione. Ancora ignote le cause che hanno scatenato le lingue di fuoco.



Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con le partenze di Cervia e Ravenna, l'autobotte, il camion-scala e il mezzo con il supporto dell'ossigeno. L'incendio ha coinvolto anche due mezzi parcheggiati, che sono andati completamente distrutti. Per i rilievi di rito sono intervenuti anche i Carabinieri del Radiomobile e quelli della stazione locale di Lido Adriano. Presente anche il 118 a livello precauzionale.