Alta colonna di fumo in cielo: incendio a Lido di Classe, pompieri al lavoro

Residenti e turisti preoccupati nel pomeriggio di venerdì per un'alta colonna di fumo sul cielo di Lido di Classe. Attorno alle 16.30, in un campo lungo viale dei Lombardi non distante dall'agriturismo La Casina, è scoppiato un incendio che ha coinvolto alcuni grossi cumoli di cippato di legno. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervia con vari mezzi, tra cui l'elicottero da Bologna, e diverse squadre anche da Ravenna con autobotti e autoscale, per un totale di 23 pompieri che hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Al momento i pompieri stanno ancora lavorando senza sosta per cercare di contenere il rogo, nel quale non si sono verificati feriti e del quale non sono ancora note le cause. Non è la prima volta che nella zona si sviluppa un incendio del genere.