L'incendio scoppia nella sacrestia della chiesa, tre squadre dai vigili del fuoco per fermare le fiamme

Incendio velocemente domato nella chiesa di San Giacomo Maggiore, a Lugo. Il fuoco ha interessato la parte posteriore dell'edificio, in particolare un locale della sacrestia, a cui si ha accesso dalla strada dietro l'edificio di culto, via Amendola, nel centro di Lugo. E' successo intorno alle 16,30 di domenica. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Lugo, poi coaudiuvati da mezzi e squadre giunti da Imola e Ravenna. Il fuoco è stato contenuto nei locali della sacrestia e non ha riguardato la chiesa vera e propria. Sono in corso di stima i danni causati dal rogo. Non risultano feriti o intossicati. Al vaglio l'origine dell'incendio che risulta essere accidentale. Le squadre sono rimaste sul posto alcune ore per completare l'opera di bonifica.