Incendio nella notte, le fiamme in uno stabilimento nel porto industriale

Un incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica in uno stabilimento del porto, quello della Docks Cereali, principale terminal per lo sbarco di cereali del Mediterraneo. Secondo le prime informazioni, il rogo si è innescato, per ragioni ancora al vaglio, da un nastro trasportatore intorno alla mezzanotte. L'allarme ha fatto accorrere le squadre dei vigili del fuoco di tutta Ravenna e, altri mezzi e uomini, sono arrivati da altre province in supporto per evitare che il rogo si propagasse. Nella mattinata di domenica le operazioni di messa in sicurezza e di controllo, per scongiurare la presenza di altri focolai, erano ancora in corso. Non si segnalano feriti.