L'incendio si estende rapido ad un boschetto: interviene anche l'elicottero dei vigili del fuoco

Un incendio di importanti dimensioni, che è arrivato a minacciare alcuni edifici rurali, si è sviluppato nel pomeriggio di lunedì nella zona di Filetto, nella campagna tra Ravenna e Forlì. Il rogo ha coinvolto un boschetto che si trova lungo l'argine del fiume Montone e per sedarlo si è sono rese necessarie squadre dei vigili del fuoco da tutta la provincia (Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia, ma anche da fuori (Forlì e Ferrara). Decisivo è stato l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco giunto da Bologna, per contenere l'espansione delle fiamme. Nella prima serata l'incendio poteva dirsi praticamente spento. In generale sono stati numerosi gli interventi dei pompieri, per tutta la giornata, per spegnere piccoli incendi di sterpaglia.