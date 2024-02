Scoppia un incendio nel casolare, poi la scoperta: al suo interno c'era una piantagione di marijuana

"Erba" in fumo a Castel Bolognese. L'incendio risale alla scorsa settimana, ma i dettagli di quanto successo emergono solo oggi. Martedì 30 gennaio i Vigili del fuoco sono intervenuti su un incendio sviluppatosi in un capannone in via Giovannina. Le fiamme avevano lambito l'edificio arrivando fino al tetto. I pompieri, intervenuti in massa, hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e bonificare la zona.

Ma la vera scoperta è stata fatta una volta entrati nel casolare: al suo interno infatti, come riporta il Corriere Romagna in edicola oggi, era stata allestita una sorta di piantagione di marijuana, con numerose piante coltivate in quella "serra" artigianale e con tanto di lampade riscaldanti. Sul posto per questo sono intervenute anche le forze dell'ordine, che stanno indagando sulla vicenda.