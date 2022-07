Le lingue di fuoco, l'odore acre nell'aria e la paura di un disastro ambientale senza precedenti: 10 anni fa l'incendio che distrusse la pineta

"Un disastro ambientale immenso e senza precedenti". Con queste parole il compianto ex sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci commentò il devastante incendio che esattamente 10 anni fa, il 19 luglio 2012, scoppiò nella pineta Ramazzotti tra Lido di Dante e Classe. Le lingue di fuoco divorarono circa 65 ettari di pineta, più della metà, con l'impetuoso vento che rese ancora più difficili le operazioni di spegnimento e una colonna di fumo nero che oscurò il cielo, rendendo quasi spettrale la costa ravennate.

Un incendio inquadrato come doloso che causò la perdita di specie animali e vegetali che che creavano una biodiversità di eccellenza. Il terreno raggiunse temperature altissime, causando la morte anche di piccoli mammiferi e anfibi. In un paio d'ore l'area si trasformò in un deserto biologico, il tutto in un territorio già di per sé delicato, perchè la pineta sorge su un terreno sabbioso. I tanti residenti e turisti presenti quel giorno in spiaggia, ma anche a chilometri di distanza, ricordano l'odore acre che avvolse l'aria fino a diversi chilometri di distanza anche negli altri lidi e l'angoscia del vedere tutta quella meravigliosa natura andata in fumo.

Quella del 19 luglio 2012 fu una giornata di disagi molto complessi: i villeggianti dei campeggi Ramazzotti e Classe corsero a spostare le loro auto, la linea ferroviaria venne interrotta, i Vigili del fuoco accorsero in massa da tutta la Romagna con autobotti da 25mila litri. Oltre al vento, le temperature alte e la siccità contribuirono all'estensione delle lingue di fuoco. Un danno ambientale di proporzioni devastanti che coinvolse uno dei luoghi più belli e di maggior pregio del nostro territorio, per il quale venne proclamato il lutto cittadino. "Una giornata del ricordo, perchè non si ripeta, per la rinascita della pineta", disse Matteucci.

L'incendio venne considerato un evento senza precedenti; negli archivi storici in possesso del Corpo Forestale dello Stato che riguardano sia le pinete demaniali (di origine successiva alla legge voluta dal senatore ravennate Rava del 1905), sia le pinete comunali (San Vitale e Classe) e gli altri boschi privati, non risultano mai essersi verificati a memoria di annotazione e di uomo incendi che abbiano interessato una superficie superiore ai pochi ettari, eccezion fatta per quello che fino a quel momento costituiva l’evento più distruttivo, ovvero l’incendio del 2-3 settembre 2000 che interessò un’area di poco superiore ai 22 ettari (un terzo della superficie distrutta nel 2012) nella zona della pineta demaniale di Lido di Classe e della proprietà privata della Società Immobiliare.

L'allora comandante provinciale della Guardia Forestale di Ravenna Gianpiero Andreatta spiegò che per riavere la pineta com'era prima di quel fatidico 19 luglio sarebbero serviti almeno 40-50 anni. Grazie a un Regolamento di fruizione approvato dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina, elaborato in accordo con il Parco del Delta ed il Comune di Ravenna, la pineta riaprì finalmente alla fruizione regolamentata ad agosto del 2019, quando i giovani pini raggiunsero i 4-5 metri d'altezza.