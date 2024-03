Pizzeria in fiamme nella notte: locali sotto sequestro, indagini in corso

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro i locali della pizzeria 'La Vecchia Napoli' di piazzale Baccarini a Russi, in cui nella notte tra sabato e domenica si è sviluppato un incendio. Il provvedimento si è reso necessario per poter proseguire con le indagini, portate avanti dai Carabinieri.

Sabato notte alcune persone residenti nella palazzina, a causa del fumo inalato, sono state portate in ospedale per gli accertamenti del caso. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e limitare i danni.