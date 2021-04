Attimi di paura alle poste: lo scooter prende fuoco, danneggiati altri mezzi

Attimi di paura martedì mattina all'ufficio postale. Alle 8:30 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna è stata allertata per incendio di un mezzo elettrico nei pressi della sede di Poste Italiane di via Meucci. Giunti sul posto in pochi minuti, i pompieri hanno trovato uno scooter a tre ruote adibito alle consegne postali, che si trovava collegato alla stazione di ricarica elettrica, completamente bruciato, oltre ad altri mezzi parzialmente danneggiati.

All’arrivo sul posto i Vigili del fuoco hanno terminato il lavoro di spegnimento già iniziato dal personale delle poste, che ha provveduto anche allo sgancio della corrente della stazione di ricarica, accortezza fondamentale quando si interviene per lo spegnimento di parti elettriche per evitare pericolose scariche. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.