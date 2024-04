Incendio alle scuole medie, ancora tanto fumo nelle aule: rimarranno chiuse anche giovedì

Rimarranno chiuse anche giovedì 4 aprile le scuole medie Don Minzoni, dopo l'incendio scoppiato all'interno dell'istituto di via Cicognani martedì sera. Il rogo pare essere divampato - per cause ancora in corso d'accertamento - all'interno dell'aula di musica, distruggendo diversi strumenti musicali e con le fiamme che si sono poi propagate alle aule adiacenti.

Il danno è stato circoscritto, ma all'interno dell'edificio è ancora presente del fumo; motivo per cui si rende necessaria la chiusura anche per giovedì, ha spiegato il sindaco Michele de Pascale a margine di una conferenza stampa. La speranza è quella di riuscire a riaprire l'istituto agli studenti per venerdì 5 aprile.

Martedì sera sono state fatte evacuate alcune persone che in quel momento si trovavano nella palestra dell'istituto, non coinvolta nell'incendio. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco impegnati nello spegimento dell'incendio, anche la Polizia locale di Ravenna, i Carabinieri, personale dell'Ispettorato della scuola, tecnici comunali e la dirigente scolastica.

