Incendio alle medie Don Minzoni, operazioni lunghe per riaprire: scuole ancora chiuse

Si stanno rivelando più lunghe del previsto le operazioni per riuscire a riaprire le scuole medie Don Minzoni, dopo l'incendio scoppiato all'interno dell'istituto di via Cicognani martedì sera. Il rogo pare essere divampato - per cause ancora in corso d'accertamento - all'interno dell'aula di musica, distruggendo diversi strumenti musicali e con le fiamme che si sono poi propagate alle aule adiacenti.

Il Comune di Ravenna sta continuando a portare avanti tutte le attività propedeutiche alla riapertura - messa in sicurezza, pulizia e arieggiamento dei locali - e l'amministrazione comunale spiega che si renderà necessario sospendere l’attività didattica anche nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 aprile. Per quanto riguarda la settimana prossima, verranno dati ulteriori aggiornamenti appena possibile.

