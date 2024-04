Scoppia un incendio all'interno della scuola: evacuata la palestra

Fiamme all'interno della scuola. Attorno alle 18.30 di martedì pomeriggio i Vigili del fuoco di Ravenna hanno ricevuto diverse chiamate che segnalavano la fuoriuscita di fumo e l'attivazione dell'allarme antincendio alle scuole medie Don Minzoni di via Cicognani, in quel momento chiuse e senza nessuno all'interno. I pompieri si sono precipitati sul posto con diverse squadre, la partenza, la botte e il camion di supporto. Una volta entrati, i pompieri hanno scoperto che all'interno di una delle aule era scoppiato un incendio, che si era poi propagato alle aule adiacenti.

Nel giro di mezz'ora i Vigili del fuoco hanno spento il rogo, per poi iniziare con i lavori di bonifica. Alcune persone che in quel momento si trovavano nella palestra dell'istituto, non coinvolta nell'incendio, sono state fatte evacuare per precauzione. Sul posto anche la Polizia locale di Ravenna, i Carabinieri e il personale dell'Ispettorato della scuola. È probabile che per la giornata di lunedì l'edificio scolastico rimarrà chiuso. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei pompieri.