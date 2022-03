Senzatetto dorme nella scuola, accende un fuoco per scaldarsi e causa un incendio

Attimi di paura mercoledì mattina a San Martino in Gattara, piccola frazione di Brisighella al confine con la Toscana, dove poco prima delle 8 è scoppiato un incendio all'interno della scuola dell'infanzia, quando i bambini per fortuna non erano ancora entrati. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, che hanno subito spento le fiamme e iniziato le operazioni di bonifica.

Pare che la causa dell'incendio sia da ricercare in uno scantinato dell'istituto scolastico di via della Stazione: qui aveva trovato rifugio un senzatetto, proveniente da Parma, che era entrato abusivamente nei locali e, per scaldarsi, aveva dato fuoco a del materiale di poco conto. Le fiamme si sono però propagate intaccando e bruciando anche il quadro elettrico della scuola. Sul posto anche i Carabinieri di Faenza, che hanno fermato l'uomo. Per i prossimi giorni è probabile che la scuola venga dichiarata inagibile.