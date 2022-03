Due auto bruciano in contemporanea nello stesso quartiere: caccia ai piromani

Due auto che bruciano in contemporanea a neanche un centinaio di metri l'una dall'altra: è il quadro su cui sono intervenuti i vigili del fuoco, domenica mattina nella zona di via Zalamella. Ad andare a fuoco, entrambe nella parte interiore, sono state due auto parcheggiate: una Volkwagen Polo in via Pietro Loreta e una Seat Leon nell'adiacente via Achille Borghi. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di sedare le fiamme sviluppatesi in entrambi i veicoli. Una squadra si è poi dovuta distaccare nelle vicinanze per un principio di incendio, ancora piccolo, sorto in un'area verde di via Rotta, dove sono state bruciate delle foglie.

Sul posto, oltre ai pompieri, si sono portate le volanti della Questura. L'origine dei roghi appare infatti decisamente dolosa soprattutto per le circostanze di contemporaneità. Alcuni residenti hanno spiegato di aver notato un gruppo di persone nelle strade poco prima degli incendi. Gli investigatori sono al lavoro sulle immagini di videosorveglianza privata della zona per ricostruire quanto accaduto.