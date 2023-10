Stamperia in fiamme nella notte: maxi intervento dei pompieri per spegnerle

Fiamme nella notte alle Bassette, dove si è sviluppato un incendio all'interno di una stamperia. A notare le fiamme nell'edificio della Full Print di via Giulio Pastore, attorno alla mezzanotte, è stato un vigilantes di passaggio, che ha subito dato l'allarme.

Sul posto si sono precipitate squadre dei Vigili del fuoco con diversi mezzi da Ravenna, Cervia, Comacchio e Forlì, che hanno subito dato inizio alle operazioni di spegnimento, con le fiamme piuttosto alte che avevano coinvolto tutta la parte posteriore dello stabile, un magazzino contenente carta.

Il rogo è stato domato dopo meno di un'ora, ma le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la notte. Sul posto le volanti della Polizia di Stato e, a livello precauzionale, un'ambulanza del 118. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Le cause dell'incendio sono al vaglio degli inquirenti.