Incendio di un'attrezzaia in legno: domate le fiamme e messa in sicurezza una bombola di gas

Rogo nella serata di domenica a Ravenna, in via Belfiore. A prendere fuoco è stata un'attrezzaia in legno che si trovava in un giardino privato. Le fiamme hanno distrutto tutta la struttura e il materiale contenuto all'interno. E' quanto capitato intorno alle 20. Alcuni vicini hanno sentito dei piccoli scoppi e poi appunto la casetta avvolta dalle fiamme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con un'autobotte per lo spegnimento del rogo. Appena bloccate le fiamme è stata anche messa in sicurezza una bombola del gas che si trovava all'interno. La struttura è andata distrutta, ma per fortuna le fiamme non si sono propagate agli edifici vicini. Presente sul posto anche una pattuglia della Polizia per le prime attività di indagine collegate con la possibile origine del rogo. Presente anche un'ambulanza, che però non ha soccorso nessuno. L'equipaggio del 118 è sopraggiunto in quanto la proprietaria di casa era un'aziana, che tuttavia - passato il primo spavento - ha rifiutato le cure.