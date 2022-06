Incendio di sterpaglie in autostrada, intervengono i pompieri: "Non gettate mozziconi dal finestrino"

Lunedì pomeriggio due squadre dei Vigili del fuoco di Forlì Cesena sono intervenute in territorio ravennate per lo spegnimento di una sterpaglia in A14 direzione nord, all'altezza di Faenza. Le due squadre, intervenute con una autopompa serbatoio e una autobotte, sono riusciti a domare i 500 metri di focolaio che avanzava senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di stato e la società autostrade per la viabilità.

Il numero di incendi di questo tipo sta aumentando, dovuto anche alla siccità del terreno e alla stagione. Per questo i pompieri raccomandano di non gettare mozziconi dal finestrino, di non accendere fuochi che potrebbero poi sfuggire al controllo e di non bruciare le ramaglie o sfalci d'erba.