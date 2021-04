Scoppia un incendio sul tetto di un'abitazione: intervengono i pompieri

Tetto in fiamme. Nella mattinata di giovedì, intorno alle 7, i Vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti in via Antica Milizia dove il tetto di un'abitazione aveva preso fuoco. Sul posto si sono precipitate tre squadre con autobotte, scala e autopompa, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio. L'intervento è terminato poco dopo le 14, fortunatamente non si sono registrati feriti.