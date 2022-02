Tetto di un'abitazione in fiamme: lungo lavoro dei Vigili del Fuoco per spegnerle

Lungo lavoro dei Vigili del Fuoco mercoledì sera per spegnere un incendio scoppiato nel tetto di un'abitazione. L'allarme è scattato alle 21, quando i pompieri di Lugo sono stati chiamati per un incendio in un'abitazione di via De' Brozzi, dopo la rotonda di via Mazzini andando verso Sant'Agata, nei pressi di un ambulatorio veterinario.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una partenza da Lugo, raggiunti poi da una partenza da Ravenna, autoscala e botte e hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e circoscriverle all'abitazione, in modo che non si propagassero alle case vicine. I lavori di bonifica si sono conclusi verso le 4. Sul posto anche la Polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi del caso e, a livello precauzionale, un'ambulanza del 118, fortunatamente non si sono registrati feriti.

