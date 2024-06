Prende fuoco il tetto di un residence: varie squadre di pompieri in azione per domare le fiamme

Fiamme alte sopra un residence e pronto intervento dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio. Questo è quanto avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 16, quando un incendio è scoppiato nel residence Acquamarina in via Etna a Pinarella. Le fiamme hanno interessato in particolare il tetto dell'edificio. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Cervia, ricevendo prima il supporto delle squadre di Ravenna, giunte con autoscala e camion di bombole, e poi con l'aiuto di ulteriori forze da Cesenatico e da Forlì, con una seconda piattaforma per interventi dall'alto. Il rogo, sulle cui cause indagano gli agenti della Polizia Locale di Cervia, ha danneggiato il tetto, ma fortunatamente non risultano feriti o intossicati. All'interno erano infatti presenti decine di ospiti che sono poi stati tutti ricollocati in altre strutture ricettive della zona. Nell'arco delle prossime ore verranno svolti ulteriori accertamenti all'interno dell'edificio. Sul posto presenti, senza però necessità di intervenire, un'ambulanza del 118 e i Carabinieri.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday