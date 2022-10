Scoppia un grosso incendio all'Unigrà, 40 pompieri in azione. Il Comune allerta: "Tenete chiuse le finestre"

Un grosso incendio è scoppiato alla Unigrà di Conselice a metà di mercoledì pomeriggio. Dall'azienda agroalimentare si è alzata una enorme colonna di fumo che ha messo in allarme i residenti anche a distanza di chilometri. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna che ha chiuso al traffico via Gardizza per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme. "Si raccomanda di tenere chiuse le finestre e di non recarsi in zona per non intralciare i mezzi di soccorso", fanno sapere dal Comune di Conselice.

Una quarantina di pompieri sono accorsi con diverse squadre da tutta la provincia, oltre che da Forlì e da Bologna, e stanno lavorando incessantemente per cercare di spegnere l'incendio, che sembrerebbe aver coinvolto dell'olio vegetale. Sul posto anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza a livello precauzionale, ma al momento fortunatamente non risultano feriti. Una volta spente le fiamme ed eseguita la bonifica, si cercherà di stabilire le cause dell'incendio. Fuori dall'Unigrà è accorsa anche la sindaca di Conselice Paola Pula.