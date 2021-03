Tre veicoli in fiamme nella notte in via Gulli: si segue la pista dolosa

I tre veicoli erano parcheggiati in due diversi punti di via Gulli e i militari hanno anche trovato sul posto alcuni stracci, probabilmente utilizzati per innescare gli incendi

Attimi di paura nella notte in via Tommaso Gulli, dove intorno alle 4 alcuni residenti hanno lanciato l'allarme incendio chiamando i Vigili del fuoco. Tre diversi veicoli, due furgoni Doblò e un camioncino cassonato, appartenenti alla stessa famiglia di imprenditori edili sono stati distrutti dalle fiamme. I tre veicoli erano parcheggiati in due diversi punti di via Gulli: un Doblò e il furgoncino all'altezza del civico 132, il terzo mezzo di fronte al Pala de Andrè.

Nonostante il veloce intervento dei Vigili del fuoco di Ravenna, giunti in breve sul posto con due partenze, l'autobotte e il camion di supporto, i veicoli sono stati distrutti dalle fiamme. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri del nucleo operativo e i colleghi della stazione di via Alberoni, con anche un'ambulanza del 118 a livello precauzionale. I militari hanno anche trovato sul posto alcuni stracci, probabilmente utilizzati per innescare gli incendi. Tutti gli indizi portano quindi a pensare che si sia trattato di un incendio doloso. I mezzi sono stati sequestrati dai Carabinieri per le indagini del caso.